Çocukluk çağında travma ve uyuşturucu "hafızayı" da vuruyor

Köpek üzerine gelince çocuğunu düşürüp kaçtı! 0:00 / 0:00

DHA

Akılalmaz olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Başıboş bırakılan tasmalı köpeği, kaldırımda yürüyen kişi sevdi.

DHA'nın haberine göre köpek, daha sonra koşmaya başlarken, kucağında çocuk olan kadının üzerine doğru atladı. Kadın da bu sırada çocuğu kucağından düşürdü.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Korktuğu sanılan kadının koştuğunu gören 2 kişi, çocuğun üzerine doğru atlayan köpeği tasmasından çekerek uzaklaştırdı.

Terlikleri ayağından çıkan kız çocuğu, yerden kalktıktan sonra çoraplarıyla kadına doğru koştu. Olay sonrası köpek, İzmit Belediyesi'nce bölgeden alınırken, sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Köpeğin çocuğu ısırmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.