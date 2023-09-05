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"O KAYIPSA NE İSTİYORLAR?" Angela Berzeg, "Tina´nın bulunması iyi bir şey ama ben hala eşimin nerede olduğunu merak ediyorum. Özlüyorum ve onu bulmak istiyorum, 81 gün gitti. O kayıpsa ne istiyorlar? Bilmiyorum, çok garip bir şey bu. Ben ve ailem özlüyor. Polis ve jandarma çok iyi çalışıyorlar" dedi.

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"EŞİMİN DE ONU TAKİBEN GELECEĞİNİ UMUT ETTİM" Berzeg, "Tina´nın arama kurtarma çalışmalarıyla geldiğini düşünmüyorum, bir şekilde köye getirildiğini düşünüyorum. Bir şekilde bizim evimize ve arkadaşlarımızın evine geldi, sabahın erken saatlerinde bulundu. İyi bir durumdaydı, beni gördüğü için çok mutluydu. Ben de onu gördüğüme çok memnundum. Eşimin de onu takiben geleceğini umut ettim, ama olmadı. Evet, Tina´da bir değişim var. Gergin, ürkek duruyor, sürekli bana yakın durmak istiyor. Yalnız kalmaktan korkuyor. Gerçekten çocuk gibi, sürekli yanımda kalmak, bana yakın durmak istiyor" şeklinde konuştu.