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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama! - Haberler

        Angela Berzeg: Tina'nın köye getirildiğini düşünüyorum

        Balıkesir'de kayıp köpeği geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve kendisiyle ilgili herhangi bir ize ulaşılamayan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor. Bugün ise Berzeg'in eşi Angela Berzeg, Tina'nın bulunması hakkında konuştu. Berzeg, "Tina'nın köye getirildiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:13
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        Balıkesir'de köpeğiyle birlikte 81 gün önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, Köpek Tina'nın 74.günde bulunması sonrasında yaşananlar ve son durum ile ilgili bilgi verdi.

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        Angela Berzeg, "Tina'nın bulunması iyi bir şey ama ben hala eşimin nerede olduğunu merak ediyorum. Özlüyorum ve onu bulmak istiyorum, 81 gün gitti. O kayıpsa ne istiyorlar? Tina´nın arama kurtarma çalışmalarıyla geldiğini düşünmüyorum, bir şekilde köye getirildiğini düşünüyorum. Bir şekilde bizim evimize ve arkadaşlarımızın evine geldi, sabahın erken saatlerinde bulundu. İyi bir durumdaydı " dedi. Berzeg'in avukatı Emre Akkaş ise, " Belli bilgiler, mesajlar geliyor, ancak şuana kadar maalesef somut sonuca getirecek bir ihbar henüz olmadı. " İfadelerini kullandı.

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        83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir'de köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Berzeg'in eşi Angela Berzeg, 17 Haziran'da kaybolan 83 yaşındaki eşinin yerini bilen, eşini gören ve emniyet güçlerine ihbar eden kişiye 1 milyon liralık ödül verileceğini açıklamıştı. Arama çalışmalarının 74.gününde Korhan Berzeg'in Doberman cinsi köpeği Tina bulunmuş, 4 gün boyunca arama çalışmalarına da katılmış daha sonra ise İstanbul'a geri götürülmüştü. Angela Berzeg ve Avukatı Emre Akkaş, son durum hakkında bilgi verdi.

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        "O KAYIPSA NE İSTİYORLAR?"

        Angela Berzeg, "Tina´nın bulunması iyi bir şey ama ben hala eşimin nerede olduğunu merak ediyorum. Özlüyorum ve onu bulmak istiyorum, 81 gün gitti. O kayıpsa ne istiyorlar? Bilmiyorum, çok garip bir şey bu. Ben ve ailem özlüyor. Polis ve jandarma çok iyi çalışıyorlar" dedi.

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        "EŞİMİN DE ONU TAKİBEN GELECEĞİNİ UMUT ETTİM"

        Berzeg, "Tina´nın arama kurtarma çalışmalarıyla geldiğini düşünmüyorum, bir şekilde köye getirildiğini düşünüyorum. Bir şekilde bizim evimize ve arkadaşlarımızın evine geldi, sabahın erken saatlerinde bulundu. İyi bir durumdaydı, beni gördüğü için çok mutluydu. Ben de onu gördüğüme çok memnundum. Eşimin de onu takiben geleceğini umut ettim, ama olmadı. Evet, Tina´da bir değişim var. Gergin, ürkek duruyor, sürekli bana yakın durmak istiyor. Yalnız kalmaktan korkuyor. Gerçekten çocuk gibi, sürekli yanımda kalmak, bana yakın durmak istiyor" şeklinde konuştu.

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        "BİZE İLETİLEN TİNA´YI BİRİ BIRAKMIŞ, BİRİ GETİRMİŞ, TESLİM ETMİŞ GİBİ BİR BİLGİ YOK"

        Avukat Emre Akkaş, "Şoke edici ve umutlandırıcı bir gelişme. Angela Tina´ya 74.günde kavuştu. Korhan Bey´i de bekliyordu ancak hala ulaşılamadı. Tabi Tina´nın bulunması bu noktada özellikle jandarma arama kurtarma ekiplerinin, onun da desteğiyle Korhan Bey´e ulaşmak için belki bir fırsat. Emniyet güçlerimiz bunları değerlendiriyor, üzerinden herhangi bir iz çıkarsa ya da köpeğin yönlendirebileceği bir yön olursa, değerlendirilecek. Köpeğin yaralanmalı, problemli bir şekilde Angela´ya ulaşmadığı bilgisi iletildi. Köpeğin kendi başına 74 gün sonra gelme ihtimali, farklı ihtimaller de göz önünde bulundurularak, emniyet birimlerimiz farklı bütün ihtimallerle göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor. Bize iletilen biri bırakmış, biri getirmiş teslim etmiş gibi net bir bilgi yok. Şu bir gerçek ki 74 gün sonra köpeğin eve gelmesi, bütün ihtimallerin göz önünde bulundurulması gereken bir konu olduğunu gösteriyor. Kendisinin gelmiş olması ihtimali dahil tüm ihtimaller değerlendiriliyor" dedi.

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        #Korhan Berzeg
        #son dakika
        #Balıkesir
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