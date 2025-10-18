Habertürk
        Korkmaz soruşturmasında yeni gelişme

        Korkmaz soruşturmasında yeni gelişme

        Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklama talebiyle, Şaban Kayıkçı ev hapsi, Melike Yüksel ise yurtdışı yasağı ve imza yükümlülüğü talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi

        Giriş: 18.10.2025 - 21:09 Güncelleme: 18.10.2025 - 21:22
        Korkmaz soruşturmasında yeni gelişme
        Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre; Sezgin Baran Korkmaz soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklama talebiyle, Şaban Kayıkçı ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle, Melike Yüksel ise yurt dışı yasağı ve karakola giderek imza verme yükümlülüğü şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

        YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

        Soruşturma kapsamında, Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı ortaya çıktı.

