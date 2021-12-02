Korkunç olay! Yaya geçidinde beton mikseri çarptı 0:00 / 0:00

DHA

Korkunç olay dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Yurdanur Gözoğlu'na, Samet İşbaralı'nın kullandığı beton mikseri çarptı.

DHA'nın haberine göre, Gözoğlu beton mikserinin altında kalırken olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 79 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Şoka giren araç sürücüsü ise gözyaşlarına hakim olamadı. Sürücü İşbaralı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle Bağdat Caddesi'nde trafik tek taraflı durduruldu.

Araç sürücüsü Samet İşbaralı, "Nasıl oldu bilmiyorum. Nasıl oldu hala anlayamıyorum. 20 senelik şoförüm 50 yaşındayım. Ben böyle zulüm görmedim" dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan İşbaralı gözaltına alındı. Kazayı gören Hakan Dikmen, "Buradaydık, bir anda karşıya geçerken sesi duyduk. Arabanın altında kaldı. Trafik olduğu gibi kapandı, bayan da rahmetli oldu. Yaya geçidinden geçiyordu, kamyon da buradan geliyordu. Altında kaldı, sürüklendi." dedi.