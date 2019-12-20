DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 katlı bir apartmanın altında bulunan depoda dün bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina bir anda dumanlar içinde kaldı. Apartmanın birinci katında oturan 6 aylık hamile Azeri vatandaşı Günel Hüseyinova (22) zaman geçtikçe nefes almakta güçlük yaşadı. Pencerede korku içinde yardım isteyen kadına dördüncü kattan ip sarkıtıldı.

BATTANİYENİN ÜZERİNE KENDİNİ BIRAKTI

DHA'da yer alan habere göre hamile kadın dayanamayacağını anladığı anda kendini, komşularının sarkıttığı ipin ucunda boşluğa bıraktı. Aşağıda açılan battaniyenin üzerine düşen anne ve karnındaki bebek, mucize eseri zarar görmeden yangından kurtuldu. Günel Hüseyinova ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ŞU AN İYİ BİR ŞEYİ YOK"

Kurtarılan Günel Hüseyinova'nın eşi Adil Kazımov, "Bana telefon açtılar, yangın olduğunu söylediler. Ben de hemen koşarak geldim. Panik yapınca hemen kapıyı açmış duman içeri girince de arka tarafa cama koşmuş. Atlamak istemiş, komşular ipi uzatınca ipe tutunmuş, altta da yorgan açmışlar onun üstüne atlamış ama iyi şu anda bir şeyi yok" dedi.

"KURTARANLARI TANIYORUM"

Eşinin 6 aylık hamile olduğunu belirten Adil Kazımov, "Kendisi ve çocuğun durumu iyi. Ben ilk gördüğümde ağlıyordu, konuşamıyordu. Evin yandığını söylüyordu, bizim evin yandığını söylüyordu ama yangın aşağıdaydı. Şu anda iyi. Kurtaranları tanıyorum ama o panikle seçemedim" diye konuştu.