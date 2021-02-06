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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 7 bin 897

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi, 108 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 7 bin 897

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi yaşamını yitirdi, ​​​​​​​8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e ulaştı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 618 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 486 bin 691'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786, vefat sayısı 26 bin 685, ağır hasta sayısı 1337 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.


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