Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.

TÜRKİYE, AVRUPA'DA İLK SIRADA

Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye 62 bin 797 günlük vaka ile Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi ise 25 bin 233 vaka ile Almanya, 21 bin 283 vaka ile, Polonya, 16 bin 168 vaka ile İtalya, 14 bin 553 vaka ile Ukrayna, 8 bin 326 vaka ile Rusya, 5 bin 386 vaka ile Hollanda, 5 bin 33 vaka ile Çekya, 4 bin 76 vaka ile Romanya ve 3 bin 597 vaka ile Macaristan takip etti.

DÜNYA GENELİNDE 138 MİLYONU GEÇTİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı ise 138 milyon 506 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 978 bini, iyileşenlerin sayısı 111 milyon 355 bini geçti.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 3 -9 NİSAN 2021

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