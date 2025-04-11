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        Haberler Gündem Son dakika: Koruma aracı tankere çarptı! 1'i polis 2 kişi öldü

        Koruma aracı tankere çarptı! 1'i polis 2 kişi öldü

        Ankara TEM otoyolu Cankurtaran mevkisinde koruma aracının tankere arkadan çarpması sonucu 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:21
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        Koruma aracı tankere çarptı! 1'i polis 2 kişi öldü
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        Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı, Anadolu Otoyolu’nun Çamlıdere-Gerede kesiminde kaza yaptı. Kazada 1 polis memuru ve araç şoförü şehit oldu.

        Edinilen bilgilere göre, saat 07.20 sularında meydana gelen kazada Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı, Anadolu Otoyolu’nun Çamlıdere-Gerede kesimi İstanbul istikametinde bir tankere arkadan çarptı.

        Kazada araçta bulunan polis memuru İbrahim Güney ile Cumhurbaşkanlığı personeli araç şoförü Ahmet Ülger şehit oldu.

        Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, bölge cumhuriyet savcısı da inceleme yapmak üzere olay yerine intikal etti. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel ve beraberindeki heyet, kaza haberinin ardından dönüş yaparak olay yerine geldi.

        Yetkililer, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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