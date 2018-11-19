Kral Selman, krallığın 2030 Vizyonu kapsamında bir gelişim sürecinden geçtiğini, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın insan kaynakları geliştirme ve gençler için iş olanaklarını artırmak için çalıştığını, önceliklerinden birinin özel sektörün gelişimini desteklemek olduğunu söyledi.

Kral Selman, Filistin konusunda ise Filistin'in Krallık için önemli bir gündem maddesi olduğunu vurgularken, Birleşmiş Milletler'in Yemen'deki savaşı sonlandırmak için harcadığı eforu desteklediklerini söyledi.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar için Kral Selman, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını sona erdirmesi gerektiğini belirtti.

Kral Selman, Kaşıkçı cinayetine ilişkin detaylı bir açıklama yapmazken, yalnızca ülkesindeki hukukçuların araştırmayı sürdürdüğünü, adli takibin devam ettiğini söyledi.

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