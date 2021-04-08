SON DAKİKA: Kremlin tarzı karantina: Putin'i koronavirüsten korumak için hangi tedbirler alındı?

Putin'i koronavirüsten korumak için hangi tedbirler alındı? 0:00 / 0:00

Koronavirüs pandemisinin başından beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korunması için çok kapsamlı önlemler alındı. Peki bu Kremlin tarzı karantinanın bedeli ne oldu? BBC Rusça servisinden gazeteciler araştırdı.

Geçen bir yıl içinde yüzlerce kişi Putin ile yakın temasa geçmeden önce kendilerini karantinaya almak zorunda kaldı. Bazı kişiler ise Putin ile yakın temasta olacak kişiler ile görüştükleri için kendilerini izole etmek durumundaydı.

25 Mart 2020'de Putin, 1 Nisan haftasında işe gidilmeyeceğini açıkladı, Nisan ayında ise koronavirüs önlemleri sıkılaştırıldı.

Bu sırada Rossiya Havayolu'nun Putin ve üst düzey hükümet yetkililerine hizmet veren özel ekibinde yer alan 60 kişi, 26 Mart 2020'de Moskova'ya yakın bir otelde karantinaya girdi.

O zamandan beri yüzlerce pilot, doktor, Putin'in ziyaretçileri, sürücü ve diğer personel, Rusya'daki onlarca otelde Putin'i koronavirüsten korumak için karantinaya alındı.

Son dönemde Putin'e Rusya menşeili bir aşı yapıldı ancak hangi aşı olduğu açıklanmadı. Karantina otelleri uygulamasının ise önümüzdeki yıla sarkması bekleniyor.

BBC Rusça Servisi, başkanlık ofisinin düzenli bir şekilde işlemesinden sorumlu olan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Direktörlüğü ofisinin pandemiyle mücadelesinde kamu bütçesinden 84 milyon dolar aldığını hesapladı.

Aynı zamanda en azından 12 otelin Kremlin'in karantina programı için kullanıldığını ortaya çıkardı.

Oteller Moskova'da, ilhak edilen Kırım'da, 2014 Olimpiyatları'nın düzenlendiği ve Putin'in de sevdiği tatil merkezlerinden biri olan Soçi kentinin yakınlarında bulunuyor.

Listede özel otellerin olmadığı, otellerin hepsinin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Direktörlüğü ofisine bağlı olduğu aktarıldı.

Bazı rezervasyonlar Mart 2022'ye kadar yapılmış vaziyette.

Otellerde kalanların büyük ölçüde Rossiya Havayolu'nun ekibi olduğu görülüyor.

Ekip, Putin'e, Başbakan Mikhail Mishustin ve diğer sekiz bakana daha hizmet veriyor.

200 kişi geçit töreninden önce karantinaya girdi

BBC Rusça, Putin'in geçen yılın büyük çoğunluğunu Soçi'deki evinde geçirdiğini buldu.

Konuya yakın bir kaynak onlarca pilot ve havayolu çalışanının Soçi'de karantinada kaldığını aktardı.

9 Mayıs'tan 24 Haziran 2020'ye kaydırılan II. Dünya Savaşı'nın bitişini kutlamak için düzenlenen Zafer Günü kutlamasında küçük çapta da olsa bir askeri geçit töreni düzenlenmiş, gaziler ve ünlüler Putin'le el sıkışmıştı.

Bloomberg'in haberine göre Putin ile bağlantıya geçmeden önce 80 ve 90'lı yaşlarda olan gazilerin de içinde olduğu 200 kişi etkinlikten iki hafta önce karantinaya girmek zorunda kaldı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov da tören öncesi bir grup gazinin çok iyi koşullarda karantinaya girdiğini teyit etmiş, önlemin gazilerin sağlığı ve güvenliği için alındığını vurgulamıştı.

TASS ve RIA-Novosti devlet haber ajansları, yaklaşık 20 gazetecinin Moskova'daki bir otelde karantinaya girdiğini aktarmıştı.

Gazeteciler tek kişilik odalarda kalmış, birbirleriyle yüz yüze görüşememiş, sigara ve alkol kullanmalarına izin verilmemiş, dışarıdan gelen paketleri dezenfekte edilmiş, günde üç defa odalarının kapısına bırakılan kaplardan yemek yiyebilmişlerdi. Gazetecilerle bağlantıya geçen herkes kişisel koruyucu ekipman giymişti.

Putin ile görüşmeden önce yerel siyasetçilerin de izolasyona girdiğine dair haberler yapıldı.

Sarov kasabasında Nizhny Novgorod bölgesi yetkililerinin, ziyareti sırasında Putin'in koronavirüsten etkilenmesini engellemek için 13 bin dolar harcadığı aktarıldı.

BBC Rusça, Sarov yerel yönetiminden 20 kişinin gaziler için yapılmış konukevinde kaldığını ortaya çıkardı.

BBC, Kremlin'e Putin'i korumak için alınan önlemleri ve bunun için yapılan harcamaları sorsa da Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov sorulara yanıt vermeyi reddetti.