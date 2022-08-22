Kritik uyarı! Bu hafta dolu ve kuvvetli sağanağa dikkat

Bu alanda yaşayanların 24-25-26 Ağustos yani bu çarşamba gününden cuma akşamına kadar hava tahminlerini yakından takip etmelerinde yarar var çünkü iri taneli dolu yağışı getirebilecek hava koşulları çoğu kez son saatlere hatta dakikalara kadar nereyi vuracağını belli etmiyor. En azından tam tahmindeki gibi isabet etmeyebiliyor. Riskli alanı riskin verildiği saat aralığında radar üzerinden canlı biçimde takip etmek gerekiyor.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yazısında şunları kaydetti: "Çanakkale-Edirne-İpsala çevresi, Balıkesir ile Bursa şiddetli yağışlardan ve muhtemel dolu yağışından en çok etkilenebilecek merkezler.

Fotoğraf: İHA

Şiddetli sağanak ve dolu yağışının yanında ani kuvvetli rüzgar-fırtına Marmara’da ve Ege’de gelecek 3 gün ulaşımı aksatabilir. Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevresinde bagajda bir dolu örtüsü (yahut battaniye) bulundurmakta yine fayda var.

"İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE'YE DİKKAT"

İstanbul’da henüz iri taneli dolu ya da şehir sellerine dönüşebilecek miktarda yağış beklemiyoruz ama İstanbul için çarşamba ve perşembe günlerinin tahminlerini erken saatlerden itibaren takip etmeliyiz (24-25 Ağustos).