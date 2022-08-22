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Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı! Bu hafta dolu ve kuvvetli sağanağa dikkat

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Türkiye’de bu hafta şiddetli hava olayları Batı bölgelerde hayatı olumsuz etkileyecek görünüyor. Bugün (pazartesi) Çanakkale çevresinde yağan dolu bu hafta birkaç kez daha tekrar edebilir. Özellikle Marmara’nın güneyi ve batısı dolu ve kuvvetli sağanak riski altında olacak" değerlendirmesinde bulundu

Son dakika: Kritik uyarı! Bu hafta dolu ve kuvvetli sağanağa dikkat! Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den hava tahminleri
Kritik uyarı! Bu hafta dolu ve kuvvetli sağanağa dikkat
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Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yazısında şunları kaydetti: "Çanakkale-Edirne-İpsala çevresi, Balıkesir ile Bursa şiddetli yağışlardan ve muhtemel dolu yağışından en çok etkilenebilecek merkezler.

Bu alanda yaşayanların 24-25-26 Ağustos yani bu çarşamba gününden cuma akşamına kadar hava tahminlerini yakından takip etmelerinde yarar var çünkü iri taneli dolu yağışı getirebilecek hava koşulları çoğu kez son saatlere hatta dakikalara kadar nereyi vuracağını belli etmiyor. En azından tam tahmindeki gibi isabet etmeyebiliyor. Riskli alanı riskin verildiği saat aralığında radar üzerinden canlı biçimde takip etmek gerekiyor.

Fotoğraf: İHA

Şiddetli sağanak ve dolu yağışının yanında ani kuvvetli rüzgar-fırtına Marmara’da ve Ege’de gelecek 3 gün ulaşımı aksatabilir. Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevresinde bagajda bir dolu örtüsü (yahut battaniye) bulundurmakta yine fayda var.

"İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE'YE DİKKAT"

İstanbul’da henüz iri taneli dolu ya da şehir sellerine dönüşebilecek miktarda yağış beklemiyoruz ama İstanbul için çarşamba ve perşembe günlerinin tahminlerini erken saatlerden itibaren takip etmeliyiz (24-25 Ağustos).

Fotoğraf: İHA

İstanbul’da muhtemelen perşembe günü uzun yağmurlar görebileceğiz. Hava sıcaklıkları birkaç gün için mevsim ortalamalarına geriliyor ama hafta sonu yeniden artış var, yaz mevsimi bitiyor demek için erken. Ankara’da bu kez şiddetli bir hava olayı beklenmiyor, başkent biraz daha ısınarak 35 dereceyi aşacak. Haftanın ilerleyen günleri Ankara’da yüksek sıcaklık rahatsız edici olabilir.

Bu hafta kuzeyde bir yerdeysek daha rüzgarlı ve karışık, bir serin bir sıcak esen rüzgarlara hazır olalım. Gök gürültülü fırtınaların pek uğramadığı İç ve Doğu bölgeler ile Güneydoğu yüksek sıcaklıklarda kavruluyor. Basra üzerinden dalga dalga gelen sıcaklar gelecek günlerde etkisini sürdürecek."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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