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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Küçükçekmece'de yol tartışması zincirleme kazayı getirdi: 13 yaralı

        Küçükçekmece'de yol tartışması zincirleme kazayı getirdi: 13 yaralı

        İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde servis şoförlerinin yol tartışması zincirleme kazaya sebep oldu. 3 servis minibüsü ile bir su tankerinin karıştığı kazada 13 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 08:36 Güncelleme: 08.07.2024 - 08:39
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        Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda, iki servis minibüsü şoförü yol tartışmasında araçlarını durdurunca, zincirleme kaza meydana geldi.

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        3 servis minibüsü ve 1 su tankerinin karıştığı kazada, 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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        Kaza, saat 06.45 sıralarında, D-100 Karayolu Göl mevkisinde Avcılar istikametinde meydana geldi. İddialara göre servis minibüsünün şoförü, bir başka servis minibüsü şoförü olan Ömer Suiçmez ile trafikte tartışmaya başladı.

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        Bir süre sonra Suiçmez ile tartışan şoför, minibüsü durdurdu. Suiçmezin kullandığı servis minibüsü duramayarak minibüse çarptı. Arkasından gelen su tankeri ve başka servis minibüsü de çarpışarak kazaya karıştı.

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        Servis minibüsünde bulunan 13 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edilirken polis ekipleri kaza yerinde çalışma başlattı.

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        Kaza nedeniyle 2 şeridin kapandığı Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre sonra kaza yapan araçlar çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Trafik normal akışına döndü.

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        Kazaya karışan Ömer Suiçmez, "Yan yoldan gelirken önümdeki otobüse yol vermedim diye beni sollayıp önümde durdu. Aşağıya indi, beni dövmeye gelirken arkadan araç bana vurdu. İşçi personel servisi çekiyorum. Araçlarda 6-7 tane yaralı var. Ciddi durumları yok ama yaralı hepsi" diye konuştu.

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