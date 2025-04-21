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        Haberler Gündem Kütahya'da 4,3 büyüklüğünde deprem - AFAD son dakika deprem haberi

        Kütahya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

        Kütahya'da saat 20.24'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Simav ilçesinde bu akşam saat 20.24'te, 3.4 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, bizi müteessir edecek bir durum yoktur. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 20:34 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:27
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        Kütahya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin yerin 13,43 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

        KÜTAHYA VALİSİ IŞIN'DAN AÇIKLAMA

        Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Simav ilçesinde bu akşam saat 20.24'te, 3.4 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, bizi müteessir edecek bir durum yoktur. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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