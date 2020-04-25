İHA

Mersin'in Gülnar ilçesindeki Kayrak Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Alperen Töstü'nün, Toros dağlarının zirvesinde üzerinde bayraklı tişört, kucağında kuzu, elinde Türk bayrağı ile okuduğu 23 Nisan şiiri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Çocuğun, arkasında asılı Türk bayrakları önünde Yörük kültürünü yansıtan görüntüleri, sosyal medyada tıklanma rekorları kırarken, 'Hele bakın şu Yörük yiğidine' şeklinde yorumlar aldı.

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

İHA'da yer alan habere göre bayram coşkusu televizyonlardan da yayınlanan Alperen'in ailesi, yeni bir görüntü çekerek ilgililere teşekkür etti. Baba Mustafa Töstü tarafından cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde konuşan Yörük çocuğu Alperen Töstü, "Görüntüleri televizyonda görünce çok mutlu oldum. Benim için bir sürpriz oldu. Köyüm ve okulum adına da çok sevindim" dedi.

"VATAN TOPRAĞINI KORUMAK İÇİN"

Babasının, 'büyüyünce ne olacaksın?' şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Alperen, "Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım" diye yanıt verdi.