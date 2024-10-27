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        Haberler Spor Basketbol NBA LeBron James "triple-double" ile oynadı - Basketbol Haberleri

        LeBron James "triple-double" ile oynadı

        NBA'de Los Angeles Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Sacramento Kings'i 131-127 yendi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:02
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        Lakers 3'te 3 yaptı
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        NBA'e 10 maçla devam edildi. Lakers, Kings'i ağırladığı mücadelede LeBron James'in 32 sayı, 14 ribaunt, 10 asistlik katkısıyla galibiyete ulaşarak 3'te 3 yaptı. Los Angeles ekibinde Anthony Davis 31 sayı, 9 ribaunt ve Rui Hachimura 18 sayı, 9 ribauntla oynadı.

        Kings'te Domantas Sabonis'in 29 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik "triple-double" ve De'Aaron Fox'un 28 sayı, 10 asistlik "double-double" performansları mağlubiyeti önleyemedi.

        Spurs, Rockets'ı mağlup etti

        San Antonio Spurs, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 109-106 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

        Ev sahibi Spurs'te Victor Wembanyama 29 sayı, 7 ribaunt ve Jeremy Sochan 17 sayı, 12 ribaunt üretti.

        Rockets'ta Jalen Green'in 29 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Fred VanVleet'in 18 sayı, 7 asistlik performansları yenilgiyi engelleyemedi. Alperen Şengün ise yaklaşık 22 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.

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        SONUÇLAR

        Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 104-109

        Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 116-135

        Detroit Pistons-Boston Celtics: 118-124

        Charlotte Hornets-Miami Heat: 106-114

        Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 112-101

        Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 124-111

        Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 95-114

        San Antonio Spurs-Houston Rockets: 109-106

        Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 114-102

        Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 131-127

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