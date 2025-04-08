Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol üç günlük düşüşün ardından toparlandı. Brent, bir önceki seansta dört yıllık düşük seviyeye ulaştıktan sonra varil başına 65 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü 62 dolara yakın işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma LPG’ye indirim olarak yansıdı. Peki, motorin, benzin ve LPG (otogaz) fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 8 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları…