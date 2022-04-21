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Son dakika: Malatya'da kız yurdunda feci ölüm

Son dakika haberi: Malatya’da 13 katlı bir kız yurdunun 7’nci katından düşen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Son dakika: Malatya'da kız yurdunda feci ölüm
Kız yurdunda feci ölüm! 7'nci kattan düştü
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İHA

Olay, dün akşam saat 23.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan Beydağı Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi.

İddiaya göre, M.Y. (20) yedinci katta kaldığı odada sigara içmek için odanın penceresini açtı, çıktığı sandalye üzerinde sigara içen M.Y. bu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.

Genç kızın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve sağlık bildirdi. İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde M.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay esnasında M.Y.’nin yanında bulunan arkadaşları genç kızın sigara içmek için çıktığı sandalyeden dengesini kaybederek düştüğünü belirtirken, M.Y.’nin cenazesi Cumhuriyet Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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