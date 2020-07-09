Bir ilde daha yasak geldi!

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı saat 23.57'de ve 7,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

— A F A D (@AFADBaskanlik) July 8, 2020

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise son depremler şu şekilde:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.07.08 23:57:52 38.1730 38.5305 5.0 -.- 4.1 4.0 ULUKOY-(MALATYA) 2020.07.08 23:00:31 36.2203 28.9443 23.9 -.- 1.4 -.- AKDENIZ 2020.07.08 22:07:07 37.2642 27.9747 1.0 -.- 1.5 -.- BENCIK-YATAGAN (MUGLA) 2020.07.08 22:05:34 37.3112 28.0202 4.8 -.- 1.4 -.- KOKLUK-YATAGAN (MUGLA) 2020.07.08 21:04:43 39.1550 28.8980 5.1 -.- 2.4 -.- GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) 2020.07.08 20:31:18 38.3808 26.5777 7.8 -.- 2.5 -.- KADIOVACIK-URLA (IZMIR) 2020.07.08 19:39:27 37.9278 27.1083 5.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2020.07.08 19:24:45 38.9138 38.2982 13.3 -.- 3.0 -.- GOKAGAC-ARGUVAN (MALATYA)