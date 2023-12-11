Son dakika: Mansur Yavaş: 80 bin kısırlaştırma yaptık ama çözüm değil

Son dakika: Mansur Yavaş: 80 bin kısırlaştırma yaptık ama çözüm değil

Mansur Yavaş: 80 bin kısırlaştırma yaptık ama çözüm değil Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Avrupa'nın hiçbir yerinde sokaklarda bizim gibi başıboş hayvan yok. Biz, göreve gelince bir yılda 80 bin kısırlaştırma yaptık. Ancak bu, çözüm değil" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde başı boş sokak köpeklerinin 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'a saldırmasının ardından bu konu ülke gündemine yerleşmiş; İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı, soruşturma raporunun ardından sorunu etraflıca ele alınması ve çözümü için kapsamlı bir çalışma başlatacak.

Olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da “Meseleyi hep birlikte çözelim” çağrısında bulunmuştu.

Başkan Yavaş’a meseleyle ilgili ne düşündüğünü, sorunun nasıl çözülebileceğini sordum. Ankara’ya 16 hayvan hakları kuruluşunun temsilcisini getirerek barınaklardaki durumu gösterdiklerini ve çözüm önerisi istediklerini belirten Yavaş, bu temsilcilerin, “Mevcut durum devam etsin” yaklaşımını sergilediklerini söyledi.

Popülizmin bazılarının işine geldiğini ve bu tavrın hoşlarına gittiğini vurgulayan Başkan Yavaş, “Avrupa’nın hiçbir yerinde sokaklarda bizim gibi başıboş hayvan yok. Biz, göreve gelince bir yılda 80 bin kısırlaştırma yaptık. Ancak bu, çözüm değil” dedi.

Kısırlaştırılan dişi köpeklerin de 45 gün kadar barınaklarda kalması gerektiğini vurgulayan Başkan Yavaş, bunları barındıracak yeterli tesisin olmadığını söyledi. Başkan Yavaş, vatandaştan bu konuyla ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını, mücadelenin ortaklaşa yapılması gerektiğinin de altını çizdi.