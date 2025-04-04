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        Marmaris'te otel yangını

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde yangın çıktı. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarına başladı. Dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 08:59 Güncelleme: 04.04.2025 - 09:30
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        Marmaris'te otel yangını
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        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki beş yıldızlı bir otelde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastanede tedaviye alındı.

        Marmaris ilçesi İçmeler Yolu'ndaki 5 yıldızlı bir otelde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazan dairesinden çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında otelde konaklayan 680 kişinin tamamı tahliye edildi, dumandan etkilenen 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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