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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: MASKİ'den Malatya'daki deprem sonrası içme suyu uyarısı!

        MASKİ'den Malatya'daki deprem sonrası içme suyu uyarısı

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar içme suyunun kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 09:58
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        Malatyalılara su uyarısı
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce, Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından ana su kaynağında bulanıklık oluştuğu belirtilerek, ikinci bir duyuruya kadar içme suyunun kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

        MASKİ'den yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen 5,3'lük depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız." ifadesi kullanıldı.

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