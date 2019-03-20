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İngiltere Başbakanı Theresa May, AB'den Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istedi.
İngiltere, 50. maddeyle ilgili işlemleri 29 Mart 2017'de başlattı, bu da ülkenin 29 Mart 2019'da AB'den ayrılması gerektiği anlamına geliyor.
May, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini (Brexit) uzatma talebiyle AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup yazdı.
İngiliz basınında yer alan iddialarda May'in 12 aylık bir erteleme talep edebileceğine yer verilmişti.
JUNCKER: ERTELENMESİ KARARI BU HAFTA OLMAYABİLİR
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit'in ertelenmesinin AB liderlerinin 21-22 Mart'ta Brüksel'deki toplantısında karara bağlanmasının mümkün görünmediğini söyledi.
Juncker, Deutschlandfunk radyosuna İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin yaptığı açıklamada, "Benim izlenimim, Brexit’in ertelenmesi konusunda bu hafta AB Konseyinde bir karar olmayacağı ancak büyük ihtimalle önümüzdeki hafta tekrar görüşmemiz gerekecek çünkü Başbakan Theresa May'in hem kabinesinde ve hem de İngiltere Parlamentosunda herhangi bir anlaşması yok." dedi.
İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit’in ertelenmesini sağlamak için neye ihtiyaç duyacağının sorulması üzerine Juncker, "Müzakere edilen anlaşmanın onayını ve zamanlama konusunda (Brexit) net fikirleri getirmesi gerekir." yanıtını verdi.
İngiltere’nin neye evet diyebileceğini bilmediği sürece bir karara varamayacağını ifade eden Juncker, Brexit’i tekrar müzakere etmeyeceklerini ve daha önce verilen ek güvencelerin üstüne ek güvence olmayacağını vurguladı.
AB liderleri 21-22 Mart'ta Brüksel'de bir araya gelecek. Liderlerin, İngiltere'nin talep etmesi durumunda Brexit'i erteleme seçeneğini görüşmesi bekleniyor.
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