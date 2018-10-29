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Son dakika... Almanya'da bir devir kapanıyor! Merkel'den flaş açıklama...

Son dakika! Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisinin Hesse eyalet seçimlerinde yaşadığı kan kaybının ardından CDU (Hristiyan Demokrat Birliği) yönetimiyle bir araya geldiği ve Aralık'ta yapılacak kongrede parti liderliği için aday olmayacağını söyledi. Basın mensuplarının karşısına geçen Merkel, Almanya Şansölyesi olarak bu dönemin son dönemi olduğunu söyledi ve 2021'de siyaseti bırakacağını söyledi

29.10.2018 - 16:21 | Güncelleme: AA

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in liderliğini yaptığı Hristiyan Demokrat Parti (CDU) yönetimiyle yaptığı toplantıda Aralık'ta yapılacak kongrede parti liderliğine aday olmayacağını söylemesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel, parti liderliğinin yanı sıra Almanya Başbakanlığı'na da bir dönem daha aday olmayacağını duyurdu. Merkel, başbakanlık süresinin sona erdiği 2021'den itibaren siyaseti bırakacağını açıkladı.

Merkel, erken seçim olması durumunda da başbakanlığa aday olmayacağını duyurdu. Alman lider görevde kaldığı sürece ilgileneceği iki temel konunun Brexit ve ABD-Rusya gerilimi olacak.

Merkel, Bavyera ve Hesse seçimlerinde alınan sonuçların hayalkırıklığı olduğunu ve tüm sorumluluğu üstlendiğini söyledi.

Bu seçimlerin koalisyon hükümeti için de bir dönüm noktası olması gerektiğini belirten Angela Merkel, hükümetin güvenirliliğinin kalmadığını ve yeni bir sayfa açılması gerektiğini söyledi.

Merkel aldığı kararın, partisinin gelecek seçimlere hazırlanması için de fırsat yaratacağını söyledi.

Hristiyan Demokratlar genel seçimlerin ardından son olarak Bavyera ve Hesse eyaletlerinde yapılan seçimlerde kan kaybı yaşamıştı.

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YORUMLAR 17
  • Misafir 16 dakika önce
    Almanya yi ne hallere getirdi ve gidiyor cok sagol hanimefendi bitirdin bizi
  • Misafir 31 dakika önce
    en güzelini yaptı. alkış
  • Misafir 34 dakika önce
    üzüldüm Merkel teyze
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