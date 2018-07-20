Almanya'da geçen hafta sona eren NSU davasının bir numaralı sanığı Beate Zschaepe ağırlaştırılmış müebbet hapse, Ralf Wohlleben 10 yıla, Andre Eminger 2.6 yıla, Holger Gerlach 3 yıla, Carsten S ise 3 yıl gençlik cezasına mahkum edilmişti. Wohlleben daha sonra serbest bırakılmıştı.

Ancak NSU kurbanlarının aileleriyle avukatları, cezaları yetersiz bulmuş, olayın üzerine yeterince gidilmediğini, cevabı bulunamayan çok soru olduğunu söylemişti.

Kararın açıklanmasından sonra ilk kez konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "NSU dosyası benim için kapanmadı" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Şubat 2012’de düzenlenen anma töreninde mağdurlara cinayetlerin tümüyle aydınlatılacağı sözünü vermiş, aradan geçen 6 yıla rağmen verilen sözler tutulmamıştı.

HÜKÜMETTEN İLK YORUM

Almanya'da 8 Türk'ün öldürülmesiyle ilgili yürütülen NSU davasında Beate Zschaepe'ye ömür boyu hapis cezası verilmesiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bir açıklama geldi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Sanığa ceza verilmesi yetmez, sorumlular ortaya çıkarılmalı" ifadelerini kullandı.

KALIN: SAMİMİYET TESTİNDEN GEÇEMEDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NSU terör örgütü davasında verilen karara ilişkin, "Almanya’daki Türk toplumu ve ülkemiz tarafından yakından takip edilen dava neticesinde verilen karar ile baş sanık ömür boyu hapis cezasına ve diğer dört sanık ise çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırılmıştır. Bu karar, tatmin edici olmaktan uzaktır" dedi.

NSU davasının Almanya tarihinde aşırı sağcı teröre ilişkin en büyük ve en uzun süren dava olduğunu kaydeden Kalın, "6 Mayıs 2013 tarihinde başlayan dava süreci 5 yılı aşkın bir zaman dilimine yayılmış ve bu çerçevede 438 duruşma gerçekleştirilmiştir. Almanya’daki Türk toplumu ve ülkemiz tarafından yakından takip edilen dava neticesinde verilen karar ile baş sanık ömür boyu hapis cezasına ve diğer dört sanık ise çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırılmıştır. Bu karar, tatmin edici olmaktan uzaktır. Ayrıca soruşturmaların başlangıç aşamalarında kurbanların aileleri ön yargılı ve asılsız suçlamalara maruz bırakılarak mağdur edilmişlerdir. Bu durum Almanya’daki Türk toplumunu da rencide etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Beklentimiz, Almanya’da NSU cinayetleri gibi ırkçılık ve yabancı düşmanlığı saikli cinayetlerin tekrar vuku bulmamasıdır" diyen Kalın, şunları kaydetti: "NSU cinayetlerinin yanısıra faili meçhul kalan diğer tüm ırkçı, yabancı düşmanlığı motifli saldırıların faillerinin adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Bu tür davalar Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa için birer samimiyet testidir. Maalesef Almanya NSU davasında ırkçılığa ve ırkçılara yeteri kadar güçlü bir karşı koyuş göstermeyerek samimiyet testinden geçememiştir. Bundan sonraki süreçte de konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Alman makamlarından Almanya’da ve Avrupa’da artan ırkçılıkla tavizsiz bir şekilde mücadele etmelerini, bu kapsamda özellikle siyasetçilerin ve medyanın sağduyu ile davranmasını beklediğimizi de vurgulamak istiyoruz."

NSU DAVASI

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde 2013'ten bu yana görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan Wohlleben, Emminger, Holger G. ve Carsten S. yargılandı.

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