Bu kez fenomenler ile dolandırıyorlar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısına konuşuyor

Uysal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- Merkez Bankası olarak reel sektör ve tüm paydaşlarımız ile uyum içinde çalışmaya özen gösteriyoruz. Son dönemdeki küresel büyümede zayıflama eğiliminin AB ülkeleri için daha da belirgin olduğunu görmekteyiz. Bu durum AB ile olan ticaretimizi etkilese de firmalarımızın pazar ve ürün çeşitliği esnekliği ve rekabet kazanımları sayesinde ihracatımızdaki güçlü seyir devam etmekte.

- Gelişmekte olan ülkelere olan portföy akımının dalgalı bir seyir izlediğini görüyoruz. İktisadi 2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren dengelenme sürecine girdiğini görüyoruz. Gayrisafi yurt içi hasılada 2019 yılının ilk yarısında ılımlı bir toparlanma gözledik.

- Başta sanayi üretimi olmak üzere öncü göstergeler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ve dengelenmenin ikinci yarıda da devam ettiğini gösteriyor. İktisadi faaliyetteki toparlanmanın ılımlı şekilde süreceğini öngörüyoruz. Reel Kurun düşük seviyelerde seyrediyor olması Türkiye'nin küresel ticaret pazarında sahip olduğu ticaret gücünü dolayısıyla dış ticaret dengesindeki iyileşmeyi desteklemekte.

- Para politikasındaki alanı önden yüklemeli kullandık. Para politikasındaki duruş enflasyondaki düşüşü destekler nitelikte.

Sürecek...