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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mersin'de Feriha Temiz'i, Metin Masat katletti
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Mersin'de bir kadın daha! Kahreden haber!

Mersin'de tantuni işletmesi olan Metin Masat (59), birlikte yaşadığı iddia edilen Feriha Temiz'i (41), çalıştığı iş yerinin önünde tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kendini de vurarak intihar girişiminde bulundu

Son dakika: Mersin'de Feriha Temiz'i, Metin Masat katletti
Bir kadın daha! Kahreden haber!
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İHA

Mersin'de edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki züccaciye dükkanı önünde meydana geldi.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İHA'da yer alan son dakika haberine ve iddiaya göre, sabah saatlerinde çalıştığı züccaciye dükkanına gelen Feriha Temiz (41) ile aynı bölgede tantuni dükkanı bulunan ve birlikte yaşadığı iddia edilen Metin Masat (59) arasında tartışma çıktı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR GİRİŞİMİ

Tartışma sırasında Metin Masat, üzerinde taşıdığı tabanca ile Feriha Temiz'i vurarak öldürdükten sonra kendi kafasına da sıkarak intihar girişiminde bulundu.

ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden kadının hayatını kaybettiği anlaşılırken, başından vurularak ağır yaralanan Metin Masat ise Toros Devlet Hastanesine kaldırıldı.

9 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırılırken, olay yerinde 9 boş kovan bulundu.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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