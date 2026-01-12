Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mersin'de traktör uçuruma yuvarlandı: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Mersin'de traktör uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

        Mersin'in Anamur ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 10:11 Güncelleme: 12.01.2026 - 10:17
        Traktör uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
        Mersin'in Anamur ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        TRAKTÖR UÇURUMA YUVARLANDI

        İHA'nın haberine göre kaza, dün ilçeye bağlı Malaklar Mahallesi su deposu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adem Bulut (49) idaresindeki traktör uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Bulut ile yanındaki İsmet Duman (60) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        OLAY YERİNE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrasında cenazeler uçurumdan alınarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

