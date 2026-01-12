Mersin'in Anamur ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

TRAKTÖR UÇURUMA YUVARLANDI

İHA'nın haberine göre kaza, dün ilçeye bağlı Malaklar Mahallesi su deposu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adem Bulut (49) idaresindeki traktör uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Bulut ile yanındaki İsmet Duman (60) olay yerinde yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrasında cenazeler uçurumdan alınarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.