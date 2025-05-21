Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 26° Ankara Güneşli 24° İzmir Güneşli 30° Antalya Güneşli 31° Trabzon Güneşli 19° Bursa Güneşli 25° Adana Güneşli 33° Diyarbakır Güneşli 32° Gaziantep Güneşli 31° Ağrı Güneşli 22°

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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BALIKESİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C Az bulutlu DENİZLİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 29°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor. ADANA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 27°C Az bulutlu REKLAM İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 27°C Az bulutlu NEVŞEHİR °C, 23°C Az bulutlu BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı REKLAM SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.