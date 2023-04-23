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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den bazı kentler için kritik uyarı! 23 Nisan MGM hava durumu raporuna göre bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji'den bazı kentler için şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den 5 bölgede yer alan bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yerel şiddetli yağışların ani sel ve su baskını ve dolu yağışına yol açabileceği belirtildi

Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den bazı kentler için kritik uyarı! 23 Nisan MGM hava durumu raporuna göre bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, Yozgat, Sivas, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey, Samsun ve Amasya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, Yozgat, Sivas, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey, Samsun ve Amasya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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