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HaberlerGündemHava DurumuSon dakika: Meteoroloji'den bu iller için sağanak yağmur uyarısı - Hava durumu
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Meteoroloji'den bu iller için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimleri sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edecek.

Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için sağanak yağmur uyarısı - Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yurt genelinde genellikle batı ve güneybatı, zamanla yer yer kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

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