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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı - 9 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak; Kars, Ardahan, Kastamonu, Karabük ve Çankırı çevrelerinde yağmur geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 07:21 Güncelleme: 09.08.2024 - 07:21
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        Bu iller için yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Kocaeli, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyıları, Denizli'nin güney ve doğu, Ankara'nın kuzey, Bolu'nun doğu, Kastamonu ve Karabük'ün güney, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Kısmen Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 30°C

        Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 33°C

        Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AFYON °C, 34°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 40°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 36°C

        Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ANTALYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 35°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA °C, 36°C

        Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 35°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU °C, 30°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        DÜZCE °C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 31°C

        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        AMASYA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 28°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 31°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KARS °C, 27°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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        DİYARBAKIR °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

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