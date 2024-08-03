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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı - 3 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Toroslar gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmeyi sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 08:09 Güncelleme: 03.08.2024 - 08:09
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Artvin çevreleri ve Edirne'nin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 36°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 30°

        Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        AFYONKARAHİSAR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 35°C

        Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        ISPARTA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        BOLU °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        AMASYA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 27°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 28°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 27°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 28°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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