Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Toroslar gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmeyi sürdürüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Artvin çevreleri ve Edirne'nin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AFYONKARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı