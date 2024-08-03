Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Artvin çevreleri ve Edirne'nin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 33° Ankara Güneşli 36° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 35° Trabzon Güneşli 29° Bursa Güneşli 33° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Güneşli 30°

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM