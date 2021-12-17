Meteoroloji gün verdi! Eksi 20'leri göreceğiz! Kara kış geliyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Eksi 20'leri göreceğiz! Kara kış geliyor!
ABONE OL

Meteoroloji gün verdi! Eksi 20'leri göreceğiz! Kara kış geliyor!

Son dakika haberine göre Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, hafta başından itibaren sıcaklıkların iç, batı ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceğini, doğuda ise gece sıfırın altında 20 derecenin görülebileceğini söyledi

Son dakika hava durumu: Eksi 20'leri göreceğiz! Kara kış geliyor!
Meteoroloji gün verdi! Eksi 20'leri göreceğiz! Kara kış geliyor!
0:00 / 0:00
AA

Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, yaptığı açıklamada, yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği bir haftaya girildiğini belirtti.

AA'da yer alan son dakika haberine göre hafta sonu ve gelecek hafta ortasına kadar yurt genelinde kar yağışı ve yağmurun aralıklarla devam edeceğini aktaran Çelik, yağışların Ege kıyılarında cumartesi günü sona ermesinin beklendiğini kaydetti.

DOĞU'DA SICAKLIKLAR DAHA DA DÜŞECEK

Batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini, iç kesimlerdeki yağışların kar yağışına dönüştüğünü ve hafta ortasına kadar bu durumun devam edeceğini belirten Çelik, "Doğu bölgelerindeki sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin üzerinde ancak pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinin altına inecek" tahmininde bulundu.

BALKANLARDAN YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Pazartesi Balkanlar üzerinden yeni bir yağış geleceğini ifade eden Çelik, bu yağışla sıcaklıkların birkaç derece düşeceğini söyledi. Çelik, "Kar yağışı ve karla karışık yağmur pazartesi, salı günü devam edecek. Çarşamba gününe kadar doğu bölgelerimizde yağışlı hava bekliyoruz. Daha sonra yağışlı hava ülkemizi terk edecek.

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE SICAKLIK 3-4 DERECE DÜŞECEK

Şu anda batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, salı gününden itibaren iç, batı bölgeler ile doğuda mevsim normallerinin altına düşecek. Salı gününden itibaren hava sıcaklığında iç ve doğu bölgelerde 3, 4 derecelik düşüş göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

İÇ ANADOLU EKSİ 10-12'LERİ GÖRECEK

Özellikle İç Anadolu'nun doğusunda gece sıcaklıklarında sıfırın altında 10, sıfırın altında 12 derecelerin görüleceğini tahmin ettiklerini söyleyen Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

DOĞUDA SICAKLIK EKSİ 15-20'LERE İNECEK

"Çarşambadan itibaren Doğu Anadolu'da -15,-20 dereceleri gece görebiliriz. Buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmakta fayda var" diyen Çelik, Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklık düşüşü nedeniyle gecenin ilk saatlerinde İstanbul da dahil olmak üzere iç bölgelerde buzlanma görülmesinin beklendiğini bildirdi.

MARMARA'NIN DOĞUSUNDA KUVVETLİ SAĞANAK

Çelik, "Rüzgarlı ve açık alanlarda da çok durmamak iyi olur. Pazartesinden itibaren, yoğun kar yağışını batı bölgelerde beklemiyoruz. Kuvvetli yağış beklediğimiz bölgeler var. Batı Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda zaman zaman sağanak kuvvetli olacak. Doğu Anadolu'nun güney ve doğusundaki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışlarını salıdan itibaren görebiliriz" diye konuştu.

Çelik, perşembe gününe kadar doğu bölgelerinin yağışlı olduğunu, sonrasında yağışlı sistemin yurdu terk etmesini beklediklerini kaydetti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2022 İstanbul kar yağışı tarihi!
GÜNDEM İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2022?
Son dakika: Müdür yardımcısına öğrencisinden bıçaklı saldırı!
GÜNDEM Müdür yardımcısına öğrencisinden bıçaklı saldırı!
Son dakika İstanbul Valiliği: Sahte alkolden 22 kişi hayatını kay
GÜNDEM İstanbul Valiliği: Sahte alkolden 22 kişi hayatını ...
Son dakika haber: Mersin'de Feriha Temiz'i, Metin Masat katletti
GÜNDEM Bir kadın daha! Kahreden haber!
Son dakika: Korkunç olay! Eski koca ölüm saçtı
GÜNDEM Korkunç olay! Ayrı yaşadığı eşi dehşet saçtı
İstanbul su kesintisi: İSKİ arıza ve su kesintisi olacak ilçeler
GÜNDEM İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Son dakika: Çorum'da 4,1 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu?
GÜNDEM Çorum'da 4,1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika: Eşini defalarca bıçaklayan caniye ceza indirimi!
GÜNDEM Eşini defalarca bıçaklayan caniye ceza indirimi!
Cuma namazı saati İstanbul: Bugün 17 Aralık İstanbul cuma vakti
GÜNDEM İstanbul Cuma saati
'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı
GÜNDEM 'Savcıyım' dedi ortalığı birbirine kattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.