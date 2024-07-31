Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un kuzey çevreleri, (Bolu, Düzce ve Karabük dışında) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç bölgelerde 1-3 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.