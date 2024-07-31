Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı - 31 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 07:28 Güncelleme: 31.07.2024 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un kuzey çevreleri, (Bolu, Düzce ve Karabük dışında) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 39°

        Trabzon

        Yağmurlu 26°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 38°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 29°

        Hava sıcaklıklarının iç bölgelerde 1-3 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi
        Lille için flaş açıklama!
        Lille için flaş açıklama!
        Lille için fazlası lazım
        Lille için fazlası lazım
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Fenerbahçe, Kadıköy'de turladı!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de turladı!
        Hatay'da tartışma kanlı bitti!
        Hatay'da tartışma kanlı bitti!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Artvin'de tünelde kaza: 1 ölü, 2 yaralı
        Artvin'de tünelde kaza: 1 ölü, 2 yaralı
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Yangınlarda son durum!
        Yangınlarda son durum!
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti
        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt