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        Haberler Gündem Hava Durumu SEL UYARISI | Son dakika 6 Eylül hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı?

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların; Giresun, İzmir, Balıkesir, Rize ve Artvin'de kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 07:23 Güncelleme: 06.09.2023 - 07:28
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        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 29°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 31°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 31°

        Antalya

        Güneşli 31°

        Trabzon

        Yağmurlu 27°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 28°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Güneşli 32°
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        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve zamanla doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Giresun çevreleri, İzmir'in kuzey kesimleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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