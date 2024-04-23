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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yağmur, lodos ve toz taşınımı uyarısı

        Meteoroloji'den yağmur, lodos ve toz taşınımı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya yağmurlu, Ege ve Marmara'da kuvvetli lodos etkili olurken, batı bölgeler için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 07:19 Güncelleme: 23.04.2024 - 07:19
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        Yağmur, lodos ve toz taşınımı uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya’nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 22°

        Ankara

        Bulutlu 28°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 28°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 26°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 18°

        Bursa

        Bulutlu 25°

        Adana

        Kısmen Güneşli 32°

        Diyarbakır

        Güneşli 29°

        Gaziantep

        Güneşli 30°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 21°

        Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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