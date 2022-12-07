Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin çevreleri ile Akşam saatlerinde Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarının, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Konya'nın doğusu, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
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