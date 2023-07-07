Meteoroloji'den yağmur ve sıcak uyarısı! Bu bölgeler dikkat Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ile Kastamonu, Bolu, Karabük çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor