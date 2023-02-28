Meteoroloji'den yağmur ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Çorum çevreleri ile Isparta'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, güneydoğu, yurdumuzun güneyinde ve zamanla Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ADIYAMAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
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