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Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Son dakika: Meteoroloji'den yağmur ve toz taşınımı uyarısı
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Meteoroloji'den yağmur ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara, Ege, Kuzey Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ile Orta Karadeniz'de toz taşınımı görülecek. Deprem bölgesinde ise hava parçalı bulutlu sıcaklıklar 16 ila 20 derece arasında seyrediyor.

DİKKAT! Son dakika: Meteoroloji'den yağmur ve toz taşınımı uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Çorum çevreleri ile Isparta'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, güneydoğu, yurdumuzun güneyinde ve zamanla Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ADIYAMAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

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