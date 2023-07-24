Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji gün verdi! Marmara için kritik 'yüksek sıcaklık' uyarısı

        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara Bölgesi'nde çarşamba ve perşembe günü hava sıcaklıkları rekor seviyeye ulaşacak. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstüne çıkması beklenen sıcaklıkların; İstanbul'da 37, Edirne'de 42, Kocaeli'de 41 derece hissedilmesi bekleniyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için çarşamba ve perşembe gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 42°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 27°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 40°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 29°

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri, bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

        Çarşamba ve perşembe günü hava sıcaklıklarının İstanbul'da 28-37, Edirne'de 32-42, Kırklareli'de 29-41, Tekirdağ'da 26-33, Kocaeli'de 30-41, Sakarya'da 30-39, Yalova'da 26-35 derece civarında seyredeceği bildirildi.

        REKLAM

        Sıcak hava dalgasının perşembe günü akşam saatlerinden sonra bölge genelinde etkisini kaybedeceği, bu hafta sonunda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

        Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
        #sıcak hava
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan