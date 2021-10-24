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Meteoroloji uyardı! 4 il için önemli uyarı

Doğu Karadeniz'de bu gece saatlerinde kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerinde kar bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Son dakika: Meteoroloji uyardı! 4 il için önemli uyarı
Meteoroloji uyardı! 4 il için önemli uyarı
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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de görülecek yağışlar, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Rize ve Artvin'in kuzeyinde görülecek yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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