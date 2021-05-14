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Son dakika... Metina’da Yasin Özdamar’ı şehit eden 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Irak kuzeyindeki Metina’da Uzm. Onb. Yasin Özdamar’ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi

Son dakika... Şehidin kanı yerde kalmadı! O teröristler etkisiz hale getirildi! - Haberler

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Metina bölgesinde Uzman Onbaşı Yasin Özdemir'i şehit eden iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina’da Kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar’ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde arama/tarama faaliyeti icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın şehadet haberi, Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu ve İlçe Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Çaltı köyünde yaşayan şehidin babası Saadettin ile annesi Keziban Özdamar'ı ziyaret ederek, acı haberi verdi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı, evin bahçesinde Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin naaşı, yarın Çaltı köyünde toprağa verilecek.

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