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Haberler Dünya SON DAKİKA: Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda Amerikalıların esir tutulduğu iddia edilmişti: Uçaklar görüntülendi!
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Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda ABD vatandaşlarının esir tutulduğu iddia edilmişti: Uçaklar görüntülendi!

ABD'li Kongre üyesinden Taliban'ın Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda ABD vatandaşlarını esir tuttuğunu öne sürmesinin ardından havalimanında tutulan uçaklar uydudan görüntülendi.

SON DAKİKA: Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda Amerikalıların esir tutulduğu iddia edilmişti: Uçaklar görüntülendi!
Mezar-ı Şerif'te uçuş izni bekleyen uçaklar görüntülendi!
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Reuters

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki Cumhuriyetçilerin Lideri Michael McCaul, Taliban'ın Afganistan'da kalan Amerikan vatandaşları ve Afgan tercümanları taşıyan 6 Amerikan uçağını Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda tuttuğunu söylemesinin ardından havalimanında tutulan uçaklar uydudan görüntülendi.

Reuters'a konuşan uçuşları organize etmekle sorumlu bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı suçlayarak, Amerikalılar da dahil olmak üzere yaklaşık bin kişinin Afganistan'da mahsur kaldığını söyledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li yetkili, "ABD hükümeti Mezar-ı Şerif'ten ayrılmaya çalışan Amerikan vatandaşlarının olup olmadığını doğrulamadığı için Amerikalılar risk altında" dedi.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki Cumhuriyetçilerin Lideri McCaul, bu uçakların iki-üç gündür ABD Dışişleri Bakanlığından onay almalarına rağmen kalkamadığını ileri sürdü.

McCaul, "Durum bir esir tutmaya dönüyor. ABD, Taliban'ı tamamen tanıyana kadar Amerikan vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına izin vermeyecekler." dedi.

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