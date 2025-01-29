MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP'ye 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi üzerinden eleştirilerine yönelik, "Özgür Özel ve ekibine şunu hatırlatmak gerekir, sizin arkasından hançerlediğiniz bir önceki CHP Genel Başkanı, darbe teşebbüsünü saklandığı evde televizyondan izlerken, Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki makamından sabaha kadar ayrılmamıştır." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, Özel'in dün CHP TBMM Grup Toplantısı'nda MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ve MHP'ye yönelik 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi üzerinden yönelttiği eleştirilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, koltuğu sallandıkça, parti içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı kavgası kızıştıkça, partisinin ve kendisinin kontrolünü kaybetmekte, CHP Grup Toplantısı'nda adeta sinir krizleri geçirerek koltuğunu korumaya çalışmaktadır." iddiasında bulunan Büyükataman, MHP'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin karşısındaki duruşunun lekesiz ve tartışmasız olduğunu söyledi.

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Büyükataman, Bahçeli'nin 15 Temmuz gecesi yaptığı "Herkes bilmelidir ki, demokrasiden taviz istikbal ve istiklalden kopuş demektir. Milliyetçi Hareket Partisi, her türlü demokrasi dışı arayışa tavırlı ve karşıdır." açıklamasıyla darbe girişiminin karşısında net şekilde durduğunu belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz gecesi gösterdiği takdire şayan duruşu çarpıtma yoluna giden Özgür Özel'in ve partisinin ikircikli tavrı ise açıkça ortadadır. CHP'li bir belediye başkanının darbeyi çağrıştıran sözlerine koltuğunu koruma kaygısı ile sessiz kalan Özgür Özel'in bu konuda MHP'ye leke sürme çabası boş bir gayret ve tam anlamıyla bir ikiyüzlülüktür." ifadelerine yer verdi.

"CHP'NİN SİYASİ ÖMRÜ TÜRK MİLLETİNE KARŞI POZİSYON ALARAK GEÇMEKTEDİR"

Özgür Özel'in ve CHP'nin, Manisa'da FETÖ üyelerine yönelik operasyondan sonra gözaltına alınanları ziyaret etmeye gittiğini, bu konuda sicillerinin kabarık olduğunu öne süren Büyükataman, şunları kaydetti:

"Kendinden bir önceki CHP Genel Başkanının 'KHK'lıların hepsini göreve iade edeceğiz' diyerek FETÖ'cü teröristlere can suyu olma çabası da hafızalarda tazedir ve CHP'nin duruş bozukluğunu gayet net bir şekilde göstermektedir. Özgür Özel ve ekibine şunu hatırlatmak gerekir, sizin arkasından hançerlediğiniz bir önceki CHP Genel Başkanı, darbe teşebbüsünü saklandığı evde televizyondan izlerken, Sayın Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ndeki makamından sabaha kadar ayrılmamıştır. 15 Temmuz gecesi sabaha kadar ışıkları sönmeyen parti, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi'dir."