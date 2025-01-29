Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP'den Özgür Özel'e yanıt | Son dakika haberleri

        MHP'den Özgür Özel'e yanıt

        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Meclis grup toplantısında, terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası MHP'ye yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Büyükataman, MHP'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin karşısındaki duruşunun lekesiz ve tartışmasız olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP'den Özgür Özel'e yanıt
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP'ye 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi üzerinden eleştirilerine yönelik, "Özgür Özel ve ekibine şunu hatırlatmak gerekir, sizin arkasından hançerlediğiniz bir önceki CHP Genel Başkanı, darbe teşebbüsünü saklandığı evde televizyondan izlerken, Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki makamından sabaha kadar ayrılmamıştır." ifadelerini kullandı.

        Büyükataman, Özel'in dün CHP TBMM Grup Toplantısı'nda MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ve MHP'ye yönelik 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi üzerinden yönelttiği eleştirilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, koltuğu sallandıkça, parti içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı kavgası kızıştıkça, partisinin ve kendisinin kontrolünü kaybetmekte, CHP Grup Toplantısı'nda adeta sinir krizleri geçirerek koltuğunu korumaya çalışmaktadır." iddiasında bulunan Büyükataman, MHP'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin karşısındaki duruşunun lekesiz ve tartışmasız olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Büyükataman, Bahçeli'nin 15 Temmuz gecesi yaptığı "Herkes bilmelidir ki, demokrasiden taviz istikbal ve istiklalden kopuş demektir. Milliyetçi Hareket Partisi, her türlü demokrasi dışı arayışa tavırlı ve karşıdır." açıklamasıyla darbe girişiminin karşısında net şekilde durduğunu belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz gecesi gösterdiği takdire şayan duruşu çarpıtma yoluna giden Özgür Özel'in ve partisinin ikircikli tavrı ise açıkça ortadadır. CHP'li bir belediye başkanının darbeyi çağrıştıran sözlerine koltuğunu koruma kaygısı ile sessiz kalan Özgür Özel'in bu konuda MHP'ye leke sürme çabası boş bir gayret ve tam anlamıyla bir ikiyüzlülüktür." ifadelerine yer verdi.

        "CHP'NİN SİYASİ ÖMRÜ TÜRK MİLLETİNE KARŞI POZİSYON ALARAK GEÇMEKTEDİR"

        Özgür Özel'in ve CHP'nin, Manisa'da FETÖ üyelerine yönelik operasyondan sonra gözaltına alınanları ziyaret etmeye gittiğini, bu konuda sicillerinin kabarık olduğunu öne süren Büyükataman, şunları kaydetti:

        "Kendinden bir önceki CHP Genel Başkanının 'KHK'lıların hepsini göreve iade edeceğiz' diyerek FETÖ'cü teröristlere can suyu olma çabası da hafızalarda tazedir ve CHP'nin duruş bozukluğunu gayet net bir şekilde göstermektedir. Özgür Özel ve ekibine şunu hatırlatmak gerekir, sizin arkasından hançerlediğiniz bir önceki CHP Genel Başkanı, darbe teşebbüsünü saklandığı evde televizyondan izlerken, Sayın Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ndeki makamından sabaha kadar ayrılmamıştır. 15 Temmuz gecesi sabaha kadar ışıkları sönmeyen parti, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi'dir."

        Büyükataman, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin ve devletinin darbe karşısında kahramanca verdiği mücadeleyi sonuna kadar destekleyen, saklanmayan liderin de Genel Başkanları Devlet Bahçeli olduğunu vurgulayarak, "Özgür Efendi'nin ve kurumsal hafızasını yitirip, kurucu değerlerinden kopan CHP'nin siyasi ömrü ne yazık ki yabancı başkentlerin eteğinde Türk milletine karşı pozisyon alarak geçmektedir."değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Komşusunu bıçaklayan imam serbest! Bitmeyen kavga!
        Komşusunu bıçaklayan imam serbest! Bitmeyen kavga!
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        Trump'tan Musk'a: Astronotlarımızı geri getir
        Trump'tan Musk'a: Astronotlarımızı geri getir
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?