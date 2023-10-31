MHP lideri Bahçeli: Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında, "Geçtiğimiz hafta TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye yüreklice yanıt veren TBMM Başkanvekili Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir. Saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür. Meclis kürsüsüne gelip arkasına aldığı zırvalarla bize cesaret temsili olan aklını başına alsın, onların aklını alırım" ifadelerini kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında Cumhuriyet'in 100 yıl dönümüne değinen Bahçeli, "Bugün Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk grup toplantısını gerçekleştirme bahtiyarlığı içerisindeyiz. 3 yıl 2 ay 22 gün süren milli mücadelenin nihai sonucu tam bağımsız Türkiye devletidir. 29 Ekim 1923'e kolay gelinmemiştir. İlk Meclis binasında mekteplerden sıralar getirilmiş odun sobası kurulmuştu. Dönemin mebusları 25 kişilik odalarla kalıyordu. Meclis tutanakları dilekçe kağıtlarının arkasına yazılıyordu." ifadelerini kullandı.

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"TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLAMIŞTIR"

Bahçeli konuşmasını, "Türk tarihinin yeni bir eşiğindeyiz. Türk milleti Cumhuriyet'le bütünleşmiştir. Türk ve Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Yeni yüzyılda zaman ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecektir. Türk milleti yeni yüzyıla mührünü vuracaktır" şeklinde sürdürdü.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E TEPKİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti: "Demokrasinin en iyi uygulanabileceği sistem Cumhuriyet'tir. Muhalefet cenahında aynı anda demokrasi sorgulaması işitilmiştir. Eğer bu zevatın alayına kulak verirseniz buram buram sahte Cumhuriyet sevdası duyarsınız.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu yaptığı bir konuşmasında, yine çürük tahtaya çivi çakmanın gayretkeşliğine sürüklenerek demiş ki 'Görevimiz Cumhuriyet'i, demokrasiyle taçlandırmaktır. İddiasını ispat edecek bir siyaset ve hayat gerçeğinden bahsetmek mümkün değildir. Cumhuriyet, demokrasi olmadan nasıl ayakta duracaktır? Kılıçdaroğlu söylesin de öğrenelim. Halk egemenliğine dayanan Cumhuriyet'in demokrasiden mahrumiyeti hangi akla ve mantığa sığabilecek bir ifade sefaletidir? Kılıçdaroğlu açıklamalarıyla çelişkiler içinde bocalamıştır. İYİ Parti Genel Başkanı da ülkemizin demokrasi krizinde olduğunu söylemiştir. Kriz Cumhuriyet'te değil, kimlik kaybına uğramış partilerdedir.

"SAYIN ADAN YALNIZ DEĞİLDİR"

"Geçtiğimiz hafta TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye yüreklice yanıt veren TBMM Başkanvekili Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir" diyen Bahçeli, "Saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür. Meclis kürsüsüne gelip arkasına aldığı zırvalarla bize cesaret temsili olan aklını başına alsın, onların aklını alırım" ifadelerini kullandı.

Bahçeli şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Var diyen alçakların doğrudan karşılarında bulacakları kudret büyük Türk milletidir ve onun sevdalısı olan Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında bölücülük ve terör sorunundan çok çektik. Bu kanlı ve hain emperyalist kurgunun badirelerine defalarca katlandık. Artık yeni yüzyıl bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır."

"İSRAİL SAVAŞ SUÇLUSUDUR"

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinen Bahçeli, "İsrail savaş suçlusudur. Netanyahu ateşle oynamaktadır. Kalıcı barış ve ateşkes kaçınılmaz hedef olmalıdır. " dedi.