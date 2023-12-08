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        Haberler Gündem Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Sistemin kilidi

        MHP lideri Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Sistemin kilidi

        MHP lideri Devlet Bahçeli, yüzde 50+1 tartışmaları hakkında "Seçilen cumhurbaşkanının meşruiyet temelidir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, fenomenlere yönelik kara para soruşturmaları hakkında ise "Bir de ponzi dolandırıcılığı ortaya çıktı. Utanç verici bir tablo!" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 13:22 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:22
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        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Sistemin kilidi
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanının seçilmesi için gereken yüzde 50+1 oy oranının değiştirilmesi tartışması hakkında, "Yüzde 50+1 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kilididir. Seçilen cumhurbaşkanının meşruiyet temelidir" dedi.

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünya ve Türkiye gündemini TÜRKGÜN'e değerlendirdi.

        Yüzde 50+1 tartışmasına değinen MHP lideri, "Herhangi bir değişiklik yok. Yüzde 50+1 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kilididir. Seçilen cumhurbaşkanının meşruiyet temelidir. Yüzde 50+1 milli iradenin güçlü ifadesi ve tecellisidir. Böyle tartışmalardan ülkemizi uzak tutmak lazımdır" dedi.

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        İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

        MHP lideri İsveç'in NATO üyeliği konusunda da "İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakıldı. Dinimize hakaretler edildi. Maneviyatımıza en ağır saldırılar yapıldı. İsveç’in NATO’ya girişine elbette soğuk bakıyoruz. Fakat bizim için kitabımıza hakaret etmekle Müslümanlara zulmetmek aynıdır" ifadelerini kullandı.

        FENOMENLERE SORUŞTURMA

        MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medyada fenomenlerine yönelik başlatılan kara para operasyonlarını da değerlendirdi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

        "Bir de ponzi dolandırıcılığı ortaya çıktı. Utanç verici bir tablo! Sahtekâr bir bankacı fon adı altında, açgözlü ve faiz düşkünü şahısları ağına düşürmüş. Hukuksuzluk diz boyu. Sülün Osman’a rahmet okutacak dolandırıcılar at koşturuyor. Hukuki süreç nereye giderse gitsin, kime kadar dayanıyorsa dayansın, yeter ki sorumlular hesap versin.

        Bu açgözlülüğün ıslahı şarttır. Milli ve manevi terbiyemize aykırı ahlak ve hukuk dışı iş ve işlemlerin, aynısıyla faillerinin kökü kazınmalıdır.

        Hukuka uymak yerine hukuku kendisine uydurmak isteyenlere müsaade edilemez. Milletimizi sarsan ve inciten bu azgın kaymak tabakanın daha çok kazanma iştahı ahlaki hüsrandır.

        Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Yasa dışı fon oyunlarıyla huzurumuzu gölgelemeye, servet edinmeye, onun bunun sırtından geçinmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.

        Süreci izliyoruz. Vurgunculardan ve buna çanak tutan soygunculardan hesap sorulmasını ümit ediyoruz."

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        #devlet bahçeli
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