Minguzzi cinayetinde 2 kişiye tutuklama talebi

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ile A.Önün Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. M.A.D. ile A.Ö, polis eşliğinde Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocakta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesindeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzziyi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubatta hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzziyi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18er yıldan 24er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.