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        Minguzzi cinayetinde 2 kişiye tutuklama talebi

        Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması çerçevesinde 2 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.05.2025 - 20:33 Güncelleme: 07.05.2025 - 20:56
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        Minguzzi cinayetinde 2 kişiye tutuklama talebi
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        Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ile A.Önün Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. M.A.D. ile A.Ö, polis eşliğinde Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

        NE OLMUŞTU?

        Arkadaşlarıyla 24 Ocakta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesindeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzziyi tekmelemişti.

        Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

        Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubatta hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzziyi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18er yıldan 24er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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