Mısır'da tren kazası: Çok sayıda yaralı var!

Mısır'ın Kalyubiye kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 4 vagonun devrildiği kazada ilk belirlemelere göre, 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.
Mısır Demiryolları Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raylardan çıktı ve 4 vagonu devrildi.
Kurum'dan ismini açıklamayan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, 8 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.
2002'DEKİ KAZADA 300'DEN FAZLA KİŞİ CAN VERMİŞTİ
Mısır'ın en ölümcül tren kazası 2002'de Kahire'den Mısır'ın güneyine giden trende çıkan yangın sonucu 300'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi sonucu meydana gelmişti.
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