MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon!

Son dakika haberler... Güvenlik kaynaklarından alınan bilgi göre, MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan terör örgütü DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
SALDIRI PLANLADIKLARINI İTİRAF ETTİ
AA'da yer alan habere göre yakalanan teröristler verdikleri ön ifadelerde, Türkiye'ye ve Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) varlığına eylem planladıklarını ifade etti.
Teröristler ayrıca bölgedeki DEAŞ mensuplarına da yardım ettiklerini belirtti.
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