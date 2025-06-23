MSB: Bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum yok

Milli Savunma Bakanlığı, İran'ın Katar, Irak'ta bulunan ABD üslerine başlattığı saldırıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran’da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir.

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