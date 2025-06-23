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        Haberler Gündem Güvenlik MSB: Bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum yok

        MSB: Bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum yok

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan Katar üssü açıklaması:İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran'da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 21:17 Güncelleme: 23.06.2025 - 21:40
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        MSB'den Katar üssü açıklaması
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        Milli Savunma Bakanlığı, İran'ın Katar, Irak'ta bulunan ABD üslerine başlattığı saldırıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

        İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran’da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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